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Tekirdağ'da kavurucu sıcaklar: Gölgeye akın ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da etkili olan kavurucu sıcaklar vatandaşları gölgelik alanlara akın ettirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde termometreler 35 dereceyi gösterirken kent adeta kavruldu. Bu sıcaklarda dışarı çıkmak zorunda kalan ve işlerini tamamlayan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Başta ağaçlık alan olmak üzere dolup taşıyan gölgelik alanlar, özellikle yaşlı vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Vatandaşlar, "Birkaç günden beridir havalar çok bunaltıcı, çok sıcak. İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şu an dışarıda durmak çok sakıncalı. Gölgelik alanlarda ancak durabiliyoruz. Bu aralar sıcaklardan çok etkileniyoruz" dediler.