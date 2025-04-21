Tekirdağ'da Motosiklet Tutkunları Doğa ile Buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Motosiklet Tutkunları Doğa ile Buluştu

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500 motosikletli, Tekirdağ'da doğayla iç içe bir tur düzenleyerek bölgenin güzelliklerini keşfetti.

21.04.2025 16:16
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Tekirdağ'da 500 motosikletli, turizm rotasında doğayla buluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenen motosiklet turunda yaklaşık 500 motosikletli, şehir merkezinden başlayarak doğayla iç içe bir rotada maviyle yeşilin kucaklaştığı güzellikleri keşfe çıktı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneği'nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen motosiklet turu, Turizm Haftası etkinliklerine farklı bir soluk getirdi. Şehir merkezindeki yat limanında toplanan motosiklet tutkunları, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe motosikletlilerin yanı sıra aileleri de katıldı.

Mavi ve yeşil eşliğinde tur

Kortej halinde yola çıkan grup, Kumbağ'dan başlayarak Uçmakdere, Gaziköy ve Yeniköy güzergahında doğayla iç içe bir sürüş gerçekleştirdi. Marmara Denizi'nin kıyısında, kıvrımlı yolları, sarp yamaçları ve eşsiz manzaralarıyla ünlü bu rota, motosikletlilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca hem doğa yürüyüşü noktalarında molalar verildi hem de yöresel lezzetlerle tanışma fırsatı yakalandı.

Turizm vurgusu

Düzenlenen etkinliğin amacı, Tekirdağ'ın doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak ve bölge turizmine dikkat çekmek oldu. Katılımcılar, özellikle Uçmakdere'nin eşsiz manzarası ve kıyı şeridi boyunca uzanan ormanlık alanların motosiklet turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Etkinliğe çevre il ve ilçelerden de çok sayıda motosikletli katıldı. Katılımcılar, hem doğanın tadını çıkardı hem de yeni rotalar keşfetmenin heyecanını yaşadı. Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri, bu tür organizasyonların her yıl daha da genişleyerek devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

(HLD-NSO-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da Motosiklet Tutkunları Doğa ile Buluştu - Son Dakika

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