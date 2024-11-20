Tekirdağ'da Tapulu Yol Krizi: Yol Tel Örgü ile Kapatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tapulu Yol Krizi: Yol Tel Örgü ile Kapatıldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait olduğunu iddia ettiği araziden geçen yolu tel örgü ile kapatarak mahalleli arasında krize neden oldu. Olay sonrası zabıta ekipleri müdahale ederek yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar başlattı.

20.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:09
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Tekirdağ'da tapulu yol gerilimi: Yolu tel örgü ile kapattılar

Şehir merkezindeki mahallede tel örgülü yol krizi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kendisine ait olduğunu iddia ettiği araziden geçen yolu tel örgü çekerek kapatan şahsa mahalleli tepki gösterdi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait olduğunu belirttiği araziden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Olay, mahallede tepkiye yol açtı. Arazinin sahibi Ayla Güven, tapularının 1982'den beri mevcut olduğunu ve belediye ile uzlaşma beklediklerini ifade etti.

Kentte salı pazarı olarak bilinen Soysal Sokak üzerindeki 2 bin 120 metrekarelik arazinin sahibi olduğunu ileri süren Ayla Güven, yolun geçtiği alanın kendilerine ait olduğunu uzun yıllar sonra öğrendiklerini belirterek, "1982'den beri tapumuz var. Bir buçuk yıl önce buradan haberimiz oldu. Bugün belediye yetkilileriyle görüştük, uzlaşma bekliyoruz" dedi.

Yolun tel örgüyle çevrilmesi mahallede adeta krize yol açtı. Vatandaşlardan Mehmet Sabancı, olaya tanık olduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Direkleri dikmeye başladıklarında 'ne oluyor' dedim. Sonra bir saat içinde yolu tamamen kapattılar. Buranın sahipli olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

Uzlaşma sağlanacak

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, konunun belediye meclisinde görüşüleceği ve kamulaştırma sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Tekirdağ\'da Tapulu Yol Krizi: Yol Tel Örgü ile Kapatıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tekirdağ'da Tapulu Yol Krizi: Yol Tel Örgü ile Kapatıldı - Son Dakika

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