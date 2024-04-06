TİP'in kazandığı tek belediyede başkan Karaçay, mazbatasını alarak göreve ulaştı
HATAY - Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi bir çok noktada seçim yarışına katılmıştı. TİP'in kazandığı tek noktaysa Hatay'ın Samandağ ilçesi oldu. TİP'in adayı Emrah Karaçay, CHP'nin adayının önünde seçimi önde tamamlamıştı. Kesin sonuçlarla seçimi kazandığı belirlenen Başkan Karaçay, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Karaçay'ı ilk ziyaret edenlerse seçim yarışının ilk gününden son gününe kadar kendisine destek veren vatandaşlar oldu.
İlk icraatının belediyeyi halka teslim etmek olacağını belirten Başkan Karaçay, "Öncelikle halkımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin kazanmış olduğu tek belediye olabiliriz fakat biz Türkiye'ye örnek olacağımız yönetimimizle beraber gerek TİP'in gerekse bütün sol hareketlerin bir çok yerde belediye kazanacağının garantisini 5 yıl sonrası için verebiliriz. Bizim ilk icraatımız yıllarca halk adına alınmış ama halk adına yönetilmemiş belediyeyi biz halka teslim edeceğiz. Bu gün biz halk için bir belediye teslim aldık ve halkın belediyesi olmak için bütün icraatları yapacağız" dedi.
Samandağ'ın üreterek kalkınacağına ve üretim noktasında belediyenin yükü göğüsleyeceğini belirten Başkan Karaçay, "Biz seçim sürecinde üreten Samandağ olacağız demiştik. Samandağ üretecek, üretmeden hiçbir yere gelemeyeceğimizin farkındayız. Gerek Samandağ; tarım olarak, gerek inanç merkezi olarak, gerek turizm olarak üretecek ama hep Samandağ üretecek. Samandağ üreten belediyesiyle daha da ileriye taşınacak. Samandağ Belediye Başkanı'nın makamının kapısı olacak ama kapısı çalınmayacak çünkü Samandağ Belediye Başkanı sürekli sahada olacak. Sorunları sahada tespit ettik, sorunları sahada yaşadık ve sorunları sahada çözeceğiz. Sürekli halkın içerisinde ve sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
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