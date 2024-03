Tokat Valisi Numan Tatipoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Genel

Tokat Valisi Numan Tatipoğlu Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Hatiboğlu, "Şu an itibariyle vücudunda belirli bir şey görünmüyor"

TOKAT - Tokat Valisi Numan Tatipoğlu trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı, Hatiboğlu, Destici'nin vücudunda belirli bir şey görülmediğini söyledi.

Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, İl Başkanı Mustafa Homalar şoförü ve koruması ile Reşadiye ilçemizde seyir halindeyken 15'inci kilometrede trafik kazası gerçekleştirdiler. Aracın yoldan çıkması ile meydana gelen tek taraflı kazada Sayın Genel Başkan ve yanındaki arkadaşlar yaralandılar. Genel durumları gayet iyi. Şu an için ileri tetkikler için Tokat Devlet Hastanemize getirilmiş durumdalar. Genel Başkan'a müdahale ediliyor. Diğer yaralılarımız da yoldalar, ulaşmak üzereler. İnşallah herhangi sorun olmaksızın bu süreci geçirirler. Ben Sayın Genel Başkan'a ve Büyük Birlik Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından merkeze intikal ettirildiler. Tetkikler burada devam ediyor. Şu an itibariyle vücudunda belirli bir şey görünmüyor. Şu an görünen büyük bir sıkıntının olmadığı yönünde." İfadelerine yer verdi.