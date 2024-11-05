TOKİ Konutları Depremzedelere Güven Veriyor

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Depremzedeler TOKİ ile hem yuva buldu, hem deprem korkusunu yendi

Adana'da 3 bin deprem konutunda yaşam sürüyor

Depremzede Kenan Çetin:

"Kaç şiddetinde deprem olursa olsun, bu evden ayrılmam"

Depremzede Halime Sapmaz:

"Bu ev çok sağlam"

ADANA - Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşamlar sürmeye başladı. Evlerde oturan depremzedeler konutlardan memnun olurken, deprem korkusun da artık yaşamadıklarını, kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşası sürüyor. Adana'da ise 10 bin 958 konutun 3 bini tamamlandı ve 7 bin 958 konutun inşası Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor

İşçiler, inşaatlarda 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor.

Projeler çerçevesinde kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti, hem de artık deprem korkusu yaşamadıklarını söyledi.

"Ev çok güzel"

Bu depremzedelerden birisi de merkez Çukurova ilçesinde oturdukları Gülek Sitesi ağır hasar alan ve evleri yıkılan Halime Sapmaz. Sapmaz, eşiyle birlikte Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 6 aydır yaşam sürüyor. Sapmaz, "Devlete çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kadar hızlı evlerin teslim edileceğine inanamıyorduk. Ev çok güzel. Ufak tefek sıkıntılarımız oluyor, onlarda düzeltilecektir" dedi.

"Ev çok sağlam"

Deprem korkusu yaşamadıklarını da anlatan Sapmaz, "Önceki evimizde deprem sırasında çok sallanmıştık. Evimiz ağır hasar almıştı. Bu ev ama çok sağlam. Geçen gün deprem olduğunda ben korkup aşağı indim ama eşim yukarıdan seslenip, 'Aşağıda zatürreden öleceksin. Yukarı gel, ev sağlam' diyerek çağırdı" ifadelerini kullandı.

"Bu evden ayrılmam"

Bir diğer depremzede Kenan Çetin ise evi çok beğendiğini söyleyerek, "Bizim evimizde merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Dörtler Apartmanıydı. Ağır hasar almıştı ve evimiz yıkıldı. Kirada kaldık ve devletimiz kira paramızı ödedi. Bu eve Haziran ayında taşındık ve çok memnunuz. Ev çok güzel. Önceki evimizde deprem anında oğlumla birlikteydim ve çok kötü anlar yaşadık. Buraya taşındığımızda da deprem oldu ama hiç hissetmedik. Bu evde kendimi çok güvende hissediyorum, kaç şiddetinde olursa olsun bu evden ayrılmam" diye konuştu.

"2025 sonunda bütün depremzedeler evlerine kavuşacak"

İnşaatları inceleyen Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Deprem olduktan sonra 1 yıl içerisinde depremzedeleri evlerine kavuşturduk. Depremzedelerimizin yüzde 30'u evlerinde oturuyor. 2-3 ay içerisinde bu rakam daha da artacak ve 2025'in son çeyreğinde artık evine kavuşmayan depremzede kalmayacak. İhalelere çıkıldıkça inşaatlar sürüyor. Orta hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. O yıkılan binaların yerine de TOKİ ev yapmaya başlıyor" dedi.

"Evlerine kavuşmanın mutluluğu gözlerinden okunuyor"

Evlerine kavuşan insanların mutluluk yaşadığını belirten Karslıoğlu, "İnsanlar çok mutlu. Hem geride yaşamış olduğu travmayı atlatıyorlar hem de devletin büyüklüğünü bir kere daha görmüş oluyorlar. Şimdi birer birer evlerine kavuşmanın verdiği mutluluk gözlerinden okunuyor. Bizde bundan mutluluk duyuyoruz. Ufak tefek sorunları da diyalog ile çözüyoruz" ifadelerini kullandı.