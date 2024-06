Genel

Tr Düşünce Kulübü ilçe belediye başkanları ile buluştu

BURSA - Tr Düşünce Kulübü ilçe belediye başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Tr Düşünce Kulübü Bursa Merinos AKKM'de düzenlenen kahvaltıda ilçe belediye başkanları ve Bursa basını ile bir araya geldi. Programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Karacabey Belediyesi Başkanvekili Mesut Vural ve basın mensubları katıldı. Tr Düşünce Kulübü Genel Sekreteri Fatih Okumuş 'İdeal seçmen nasıl olmalıdır' başlıklı konuşmasını, Tr Düşünce Kulübü YİK Üyesi İlyas Kavçan ise 'Nasıl bir Bursa' başlıklı konuşmasını söyledi.

İdeal seçmenin nasıl olması gerektiğini anlatan Tr Düşünce Kulübü Genel Sekreteri Fatih Okumuş, "İdeal bir seçmen tanımını yapmak gerekirse her hadiseye merhametle bakmalı, adaletten şaşmamalı ve dürüstlük için gerekirse kendisi bile zarar görebilmeli. kendi çıkarı söz konusu olduğunda olmazları olduran, dürüstlüğü, adaleti ve merhameti unutan, kendini yönetenlerden de farklı beklentilere girmemeli. Netice itibariyle her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Her seçmen demokratik bir tutum ile şehrin faydasına olanı düşünmeli, bireysel çıkarlardan ve ideolojik tutumlardan sıyrılmalı. Seçim sonuçlarına saygı duymalı, hatta ve hatta seçilen yönetimi ve belediye başkanını herkes gibi benimsemeli. Gündelik hesaplar ya da bireysel çıkarlara göre talepler yerin şehrinin geleceğini ve sürdürülebilir bir sistem ile devamını öngörmeli. Talepleri herkese fayda sağlamalı, kendi çıkarları doğrultusunda olmamalı. En önemlisi oy tehdidiyle başkanları normalde yapamayacakları işlere hatalara ve dönüşü olmayan zararlar vermeye itmemeli" dedi.

Yerin 8 kat altına yeraltı şehri inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Tr Düşünce Kulübü YİK Üyesi İlyas Kavçan, "Ankara Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Gökdere Bulvarı ve Fomara Caddesi olmak üzere o alanı kapsayan kısmın tamamen yapıdan arındırılıp yerin 8 kat altında yeraltı şehri inşa edilmeli. Büyük bir doğal afet veya savaş olması durumunda şehrin sığınağı şeklinde kullanılabilecek bir altyapı çalışmasının yapılmasını Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel neredeyse 10 yıldır dile getiriyor. Yine kentin özellikle kentsel dönüşüm ve gelişim tasarımlarında parsel bazlı ve ada bazlı da değil, bölge veya havza bazlı çalışmaların yapılması uzunca bir süre gündeme getirildi. Kentte hava kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının kirletilmemesi, jeotermal potansiyele sahip çıkılması, İznik Gölü havzasının korunması ve geliştirilmesi, kentin silüeti olarak söylediğimiz Yeşil Türbe'den I. Murat Hüdavendigar Camisi'ne kadar olan bölgenin mümkün olduğu kadar görünür kılınması, uzunca yıllardır Düşünce Kulübünün Bursa gündemine taşımaya çalıştığı konulardan. Yüksek Seçim Kurulu nüfus sayımına dayalı olarak Bursa'nın milletvekili sayısını 21'e çıkardı. Nüfus yoğunluğu ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri itibariyle Bursa içinde birtakım yeni idari yapılanmalar, yeni ilçeye ayrılmaları gündeme gelebilir. Bunlar yapılırken muhakkak eşitlik ve hakkaniyet ilkesine bağlı bulunarak bu çalışmaların yapılması ve şimdiden buna altyapı hazırlanmasını özellikle kamuoyuna duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, "Bizim ziyaretçi sayımız 50 bin kişiyi geçti. Günde 50-100 kişi ziyarete geliyor. Bazı vatandaşlar 4-5'ye geliyor. Tabii gelsinler başımızın üstünde yerleri var hiçbir şikayetimiz yok. Ama bir taraftan da iş yapmamız gerekiyor. Her belediye başkanı için aynı olduğunu biliyorum. Önümüzde deprem gerçeği var, yapılacak işler var. Bursa'nın 17 ilçesinin hem güzellikleri, hem sıkıntıları var. Bunlarla ilgili de mesai harcamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bana kimi destekliyorsunuz, siz kimi destekliyorsanız biz onun yanında olmak istiyoruz diye sordular. Hayır dedim. Biz öncelikle düşünceyi serbest bırakmalıyız. Kendi düşüncelerimizi serbest bırakmadığımız sürece hep sürekli kısıtladığımız veya bir çembere aldığımız noktada gelişmişlikten ve demokrasiden söz edemeyiz. Eşim bile kime oy attığımı bilmiyor. Seçim döneminde hiç kimseden oy istemedim. Siz aklınıza ve vicdanınızı kullanın" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, " Kestel, Gürsu, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer hepsi için ayrı ayrı saatlerce konuşabiliriz. Bizim burada bunları konuşmamız lazım. Bursamızı bir bütün olarak ele almamız lazım. Kentlilik bilinci oturtmamız gerekiyor bu şehirde. Bursa yüzyıllarca bir medeniyeti başkentlik yapmış önemli bir şehir. Bir tarih ve turizm şehri" şeklinde konuştu.