Trabzon'da Kore Mutfağına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Trabzon'da Kore Mutfağına Yoğun İlgi

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Trabzon'da açılan Kore mutfağı, taleplere yetişemeyerek erken kapanmak zorunda kalıyor.

18.12.2024 11:34
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Trabzon'da ilk kez Kore mutfağı açıldı, taleplere yetişemez hale geldi

TRABZON - Trabzon'da Kore mutfağının en özgün lezzetlerinin sunulduğu işletme taleplere yetişemez hale geldi.

Trabzon'da genç girişimcilerin franchising alarak hizmete sundukları ve Kore mutfağının en özgün lezzetlerinin sunulduğu işletme yoğun ilgi görüyor. Kore mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan Bibimbab, Mandu, Japchae gibi lezzetlerin sunulduğu restorana gelen taleplere yetişemeyen işletme yetkilileri, özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisiyle karşılaşıyor.

Soğuk havalara rağmen açılışında uzun kuyrukların oluştuğu işletmenin yetkilisi Hilal Yiğci, "Ben zaten isim hakkı aldığımız firmanın 7 yıldır müşterisiydim. Arkadaşıma otururken bana bir işletme açmak istediğini söyledi. Trabzon'da olmayan bir şeyi yapmasını söyledim. Sonra konuşurken bende bunu yapmaya ne dersin dedim. Araştırdım süreç ilerledi ve bugün buradayız" dedi.

Yoğunluk nedeniyle mutfakta ürün kalmadığı için erken kapatmak zorunda kaldıklarını kaydeden Yiğci, "Herkes destek oldu. Tabi ki önyargılı olanlar oldu. Kimse gelmez şöyle böyle dediler. Onlara cevap olarak açılışımızın videosunu atıyoruz. Açılış yapalı birkaç gün oldu. Çok yoğun geçiyor. Normalde gece 12'de kapatıyoruz. Ancak saat 8'de kapatmak zorunda kalıyoruz. Gelen müşterileri geri çeviriyoruz çünkü mutfakta ürünümüz kalmıyor. Ne kadar fazla ürün alırsak alalım 2 gündür yetiştiremiyoruz. Havanın çok soğuk olmasını rağmen açılışta 2-3 saat sıra bekleyenler oldu. Menümüzde çok fazla çeşit var. Şeflerimiz merkezden gönderiliyor. Gelip burada eğitim veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Trabzon'da Kore Mutfağına Yoğun İlgi - Son Dakika

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