Trabzon'daki şiddetli yağışta Büyükşehir'in ve 112'nin telefonları hiç susmadı
En fazla yardım çağrısı Ortahisar ilçesinden
TRABZON - Trabzon'da bugün Ortahisar ilçesi başta olmak üzere etkili olan şiddetli yağış sırasında en fazla yardım çağrısı Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.
Büyükşehir ekipleri 278 çağrıya tek tek cevap vermeye çalıştı. Trabzon'da Büyükşehir belediyesi ile 112'ye toplam 357 ihbar ulaştı. 278 talebin 267'si sadece Ortahisar ilçesinden gelirken, Akçaabat'tan 6 talep, Maçka'dan 2, Araklı, Yomra ve Arsin'den birer talep geldi. Taleplerin 139 tanesi hemen sonuçlandırılırken, 138 talebe yönelik çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Genel › Trabzon'da Şiddetli Yağışta Yardım Çağrıları Patladı - Son Dakika
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