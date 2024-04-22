Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Furkan Polat: " Türkiye'nin dış politika önceliği, terörle mücadeledir"
"Türkiye, yaptığı görüşmelerle PKK'nın varlığını kalıcı bir biçimde sonlandıracaktır"
BURSA - Türkiye'nin en öncelikli dış politika meselesinin terörle mücadele olduğunu belirten Bursa Teknik Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Furkan Polat "Terörle mücadele tek taraflı yürütülecek bir mücadele değil. Türkiye, PKK'nın Irak'taki varlığını sonlandırma konusunda Bağdat ile işbirliği içerisinde olacaktır" dedi.
Sınır ötesi harekatı değerlendiren Bursa Teknik Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Furkan, "Son birkaç aydır terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin Kuzey Irak'taki üslerine yönelik bir takım saldırıları oldu. Şehit haberleri aldık. Bu saldırılar yeniden gösterdi ki, Türkiye'nin en öncelikli dış politika meselesi terörle mücadele olmalıdır. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hem de diğer ilgili bakanlıklardan gelen açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Türkiye bu konuyu öncelikli hale getirmiş durumdadır. Yapılaması planlanan harekat yeni bir şey değil, Türkiye Kuzey Irak'a yönelik 2019 ve 2021 yıllarında operasyonlar gerçekleştirmişti. Planlanan operasyonun ise diğerlerinin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu noktada bir farklılık da söz konusudur. Türkiye ilk kez bölgeye bir operasyon gerçekleştirirken, Bağdat yönetimiyle işbirliğini gündeme alıyor. Biliyorsunuz daha önce dışişleri bakanları bir araya geldi ve bir ortak açıklama yaptılar" dedi.
"PKK'nın bölgedeki varlığının kalıcı bir şekilde sonlandırılması planlanıyor"
Bağdat yönetimiyle alınan ortak kararları değerlendiren Polat, "alınan kararlara baktığımızda Türkiye'nin bu operasyonu boyutlu değil, özellikle Bağdat yönetimiyle ticari alanda köklü bir ilişki kurarak PKK'nın varlığını kalıcı bir biçimde sonlandırma niyetinde olduğunu görüyoruz. Ovaköy'den açılması planlanan sınır kapısı üzerinden oluşturulacak bir ticaret hattının Basra Körfezi'ne kadar uzanması gündemde. Bu söz konusu kapsamlı planın bir parçası olarak okunmalıdır. Türkiye bu sayede bölgede kalıcı bir düzen oluşturmayı hedefliyor. Bölge ilk etapta terörden arındırılacak, ardından kurulacak ticaret yoluyla istikralı hale getirilecek. Türkiye hem bu ticaret hattının kontrolü hem de terörle mücadele konusunda Bağdat'la işbirliği içerisinde olacak" diye konuştu.
"Terörle mücadele tek taraflı yürütülecek bir mücadele değil"
Terör örgütleriyle veya silahlı gruplarla mücadelenin tek taraflı yürütülecek bir şey olmadığını belirten Polat, "Bu tür aktörler devletler arasındaki rekabetten beslenebilmektedirler. Dolayısıyla iki ülke arasındaki görüşme ve sınır dışı operasyon onların istismar ettiği rekabet alanının sona erdirilmesi açısından oldukça önemli. Türkiye'nin Bağdat yönetimiyle bir araya gelip böyle bir adım atıyor olması oldukça stratejik. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a bir ziyaret düzenleyecek. Bu ziyarette anlaşmanın resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bu anlaşmayla Türkiye, PKK'nın bölgedeki varlığına son vermek ve Irak'ın kuzeyinde kalıcı düzen sağlamak niyetindedir" şeklinde konuştu.
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