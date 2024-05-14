Türkiye'nin en düzenli bakkalı 56 yıllık bakkal Cengiz Çelik iş yerindeki düzeni ile dikkat çekiyor

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56 yıllık bakkal Cengiz Çelik iş yerindeki düzeni ile dikkat çekiyor

ARDAHAN - Ardahan merkezde 56 yıldır aynı dükkanda bakkallık yapan 74 yaşındaki Cengiz Çelik, dükkanındaki tertip ve düzen ile dikkati çekiyor.

1968 yılında bakkal dükkanını açan Cengiz Çelik, aynı yıl Ticaret odasına kaydını yaptırarak o günden bugüne mesleğini devam ettiriyor. Yarım asır önce açtığı dükkanını o günden bu yana sürdüren Çelik, 56 yıldır müşterilerine hizmet veriyor. Çelik, ilerlemiş yaşına rağmen bakkal dükkanını açık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, 1968 yılında başladığı meslek hayatını severek yaptığını ve bunun için bugüne kadar geldiğini söyledi.

Çelik, "'Büyük marketler işlerimizi olumsuz etkiliyor. Fakat buna rağmen kanaat ediyoruz. Rızkı veren Yüce Allah ve hayatımızda endişemiz yok, mutluyum" dedi.

Her gün işyerini sabah 8'de açtığını ve boş zamanlarında işyerinde temizlik yaparak geçirdiğini söyleyen Çelik, "İşimden memnunum. Zaman öyle gelip geçti ki anlamadım. Düzenli ve prensipli bir şekilde sürdürdüğüm mesleğimde müşterilerim de memnun. Önemli olan topluma ve müşterilere güven vermektir. Şükür bu güveni de sağlamışız çok şükür" dedi.

Bakkal dükkanındaki tertip ve düzen ile müşterileri tarafından beğeni toplayan Çelik son olarak, bu bir iş ahlakı ve işine saygı anlamına geliyor dedi.