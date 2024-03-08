Türkiye'nin İlk Kadın Amirali Tuğamiral Gökçen Fırat, Çanakkale Deniz Savaşı'nın Denizdeki Mührü Oldu

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Türkiye'nin İlk kadın Amirali Tuğamiral Gökçen Fırat: Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale Geçilmez'in denizdeki mührü oldu

Türkiye'nin ilk kadın Amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve kadın Harbiyeliler, 'TCG Nusret' Mayın Gemisiyle, Çanakkale Boğazı'nda seyir yaptı

ÇANAKKALE - Türkiye'nin ilk kadın Amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle 'TCG Nusret' gemisinde bir araya geldi. 'TCG Nusret' Mayın Gemisi ile seyir yapan Türkiye'nin ilk kadın Amirali Tuğamiral Gökçen Fırat, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önlerinde 109 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı. Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale Geçilmez'in denizdeki mührü olduğunu belirten Tuğamiral Gökçen Fırat, "Bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir araya gelmesinin vesilesiyle bayan Harp Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Bayan öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar. Deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsur olacaklar. Ancak Türk kadının, deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın Amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Çanakkale'ye geldi. Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'i ziyaret etti. Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler'in 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, karanfil verdi.

Ziyaretin ardından, Türkiye'nin İlk kadın Amirali, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirdi. Seyir faaliyeti sırasında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı açıklarına gelen Türkiye'nin İlk kadın Amirali, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, Çanakkale Savaşları'nın seyrini döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı. Seyir faaliyeti ardından Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın öğrencilere ilk kadın Amiral Tuğamiral Gökçen Fırat tecrübelerini aktardı.

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü 26 mayının sadece taktik anlamda bir başarı olmadığını söyleyen Tuğamiral Gökçen Fırat, "Bundan tam 109 yıl önce Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Deniz Savaşları'nın en kritik zamanın da döktüğü 26 mayın sadece taktik anlam da bir başarı değildi. Aynı zaman da stratejik ve operatif çok büyük etkileri oldu. Savaşın gidişatını değiştirdi, bir milletin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşına giden yolda Türk Milletine ihtiyaç duyduğu güvenli ve inancı getirdi. Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale Geçilmez'in denizdeki mührü oldu. Şimdi bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir araya gelmesinin vesilesiyle bayan Harp Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Bayan öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar. Deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsur olacaklar. Ancak Türk kadının, deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil aynı zamanda geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum" dedi.

'TCG Nusret Mayın' gemisiyle seyir faaliyetinin ardından Türkiye'nin İlk kadın Amirali, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, Çanakkale Deniz Müzesi önünde fotoğraf çektirmesiyle program sona erdi.