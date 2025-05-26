Türkiye Yerli Sertifikasyonla Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye Yerli Sertifikasyonla Güçleniyor

26.05.2025 18:48
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Bakan Uraloğlu, yerli sertifikasyon sistemi ile Türkiye'nin hava araçlarına kendi onayını vereceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu: "Yerli ve milli sertifikasyon sistemiyle, Türkiye kendi hava aracına kendi onayını verecek"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırdıklarını bildirdi. Yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını belirten Uraloğlu, " Vecihi Hürkuş'un yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen "Yeni Sivil Havacılık Modeli" ile artık hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamen yerli ve milli sistemle yürütüleceğini açıkladı.

KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırılmasının mümkün hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KDM-ERP Sertifikasyon modülü tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Sertifikasyon sürecini artık tamamen kendi imkanlarımızla yürütebiliyoruz. Mühendisliğimiz, denetimimiz ve yazılım altyapımızla süreci uçtan uca yönetiyoruz. Vecihi Hürkuş'un yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var."

"Panel uzmanları akademik-sektörel yüksek nitelikli kadrolardan seçiliyor"

Yeni sistemin sadece bir yazılım güncellemesinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sertifikasyon panellerinde görev alacak uzmanlar, ilgili alanlardaki üniversitelerin doçentlerinden özel teknik dersler alarak göreve başlıyor. Bu uzmanlara, aynı temel eğitimlerden geçmiş doktora düzeyinde yardımcılar eşlik ediyor. Böylece sistemde görev yapan her uzman, akademik temelli ve uygulama bilgisi yüksek bir yapıda sürece katılıyor. Bu yapı hem ülkemizin en yetkin akademik bilgi birikimini sürece dahil ediyor hem de sanayi-üniversite iş birliğini en üst düzeye taşıyor" dedi.

Yerli sistem sayesinde sertifikasyon sürecinin artık kişilerle değil, kanıta dayalı otomasyonla yürütüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Tüm başvuru, değerlendirme ve karar süreçleri sistem içinde kayıt altına alınarak tam şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanıyor. Bu sayede yalnızca kaliteli ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmiyoruz, aynı zamanda sistem üzerinden üretilecek delil bazlı çıktılar; Federal Havacılık İdaresi (FAA), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve diğer ülkelerin otoriteleri tarafından otomatik kabul görebilecek nitelikte olacak." açıklamasında bulundu.

"Vecihi Hürkuş'un yarım kalan rüyasını biz gerçekleştiriyoruz"

Yeni modelin Türkiye'nin milli havacılık iradesini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını vurguladı. Uraloğlu, sivil havacılığın bağımsız ruhunu ve üretimini destekleyen bir sertifikasyon yapısı inşa ettiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vecihi Hürkuş'un yarım kalan rüyasını biz gerçekleştiriyoruz. Kendi gökyüzümüzde, kendi mühendisliğimizle, kendi kurallarımızla var olmanın gururunu yaşıyoruz. Attığımız bu adım, sadece bir sertifikasyon modeli değil; ülkemizin sivil havacılığının geleceğine yön verecek bir iradenin somut ifadesidir."

Kaynak: İHA

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