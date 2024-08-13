Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderdi
Türkiye, yangınlarla mücadele kapsamında Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderdi. Yardım araçları Yunanistan'a ulaştı ve yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamak için kullanılacak.
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14.08.2024 00:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderdi - Son Dakika
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