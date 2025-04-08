TUSAŞ'ın Yerli Ürün Sergisi Ankara'da - Son Dakika
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TUSAŞ'ın Yerli Ürün Sergisi Ankara'da

TUSAŞ, yerli ve milli ürünlerinin fotoğraflarını Ankara YHT Garı'nda sergiliyor. Sergi 14 Nisan'a kadar açık.

08.04.2025 00:42
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TUSAŞ'ın yerli ve milli ürünlerinin fotoğrafları Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda sergileniyor

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli ürünlerin fotoğrafları Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında sergileniyor.

TUSAŞ tarafından hazırlanan ve 26 Martta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan sergi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünlerin fotoğrafları yer aldı.

Sergiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Gökyüzüne İz Bırakanlar" fotoğraf sergimiz Ankara YHT garında sergilenmeye devam ediyor. Havacılığa duyduğumuz tutkunun, emeğin ve gözlem gücünün bir yansıması olan sergimizi 14 Nisan'a kadar ziyaret edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sergi 14 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA

Ankara, TUSAŞ, Yht, Son Dakika

Son Dakika Genel TUSAŞ'ın Yerli Ürün Sergisi Ankara'da - Son Dakika

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