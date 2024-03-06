Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Kentsel dönüşüm bizim işimiz"
İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla üç sitenin sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yazıcı, 10 yılda 2500 binada 25 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve deprem güvenliği için bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Borsa Kent Sitesi, Taşpınar Sitesi ve Levent Sitesi sakinleriyle Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantılarda bir araya geldi. Kentsel dönüşümde plan süreçleri, projelerin yapılması ve sözleşmelerin imzalanması gibi konularda vatandaşlarla bilgi alışverişi yaptı. Yazıcı, fay hattına en yakın iki ilçeden birisi olan Tuzla'da, 10 yıldır devam eden ve her yıl ivmelenerek artan dönüşüm hızını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yazıcı, vatandaşların sorularını da yanıtladı ve taleplerini dinledi.
"25 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik"
Kentsel dönüşümde Tuzla'da önemli bir ivme yakaladıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, fay hattına en yakın iki ilçeden birisi olan Tuzla'da, 10 yıldır devam eden ve her yıl ivmelenerek artan dönüşüm hızını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yazıcı, "Bugüne kadar 2500'e yakın binada 25 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Hız kesmeden de devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bizim işimiz" dedi.
"Vatandaşlarımıza güven veriyoruz"
Başkan Yazıcı, deprem realitesini bildiklerini ve hızla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Deprem öncesinde verilecek olan en önemli kararın kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Yazıcı, "Kentsel dönüşümü engellemeye ve durdurmaya çalışanların, vatandaşa karşı iyilik değil, kötülük yaptığını bilmeleri lazım. Biz bu konuda vatandaşımızla birebir görüşüyor, onların bir an önce karar vermesini sağlayacak olan süreçleri kolaylaştırıyoruz. Bu süreçleri kolaylaştırırken aynı zamanda onlara güven veriyoruz. Tuzla Belediyesi güvencesinde kendilerinin canından sonra en kıymetli olan malı konusundaki kararlarını verip bir an önce deprem güvenlikli konutlarına kavuşmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.
"Kentsel dönüşüm bizim işimiz"
Başkan Yazıcı, kentsel dönüşümün Tuzla'nın geleceği için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" dedi. Başkan Yazıcı, kentsel dönüşümü engellemeye çalışanlara karşı vatandaşları uyardı ve Tuzla Belediyesi'nin bu konuda güvenilir bir partner olduğunu vurguladı.
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