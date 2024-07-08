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Uludağ'ın şelalelerine girmek yürek istiyor

Termometre 40 dereceyi gösterirken onlar sıfır derecede şelalelerin altına girip serinliyor

BURSA - Bursalı dağcılar Uludağ'ın gizli kalmış güzellikleri, zirveden dökülen buz gibi şelalelerini görüntüledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle insanlar adeta yanarken, Uludağ'a çıkan dağcılar ise sıfır dereceye yakın şelale sularında soğuktan donup tir tir titredi.

Bursa'da hava sıcaklığı meteoroloji tarafından 37 derece olarak açıklansa da, bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterdi. İnsanlar sıcak havada dışarı adım atmaya korkarken, Uludağ'a çıkan bir grup dağcı ise eriyen kar sularıyla gürüldeyen şelalelerin altına girip serinledi. Sıfır dereceye yakın suların altına giren dağcılar, 1 dakika bile dayanamadı. Suların inanılmaz soğuk olduğunu belirten dağcılar, kuvvetinin ise insanı sürükleyecek şekilde olduğunu dile getirdi.

Dron ile insanların ayak basmadığı şelale ve dereleri görüntüleyen dağcılar, böyle yerleri keşfetmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Kayaların arasından ve hatta içinden akan sular, görenleri mest etti.

Bazı vatandaşların da misafirliğe gelen akrabalarına, çıkabilecekleri şelalenin yanında kahvaltı sofrası kurması dikkat çekti.