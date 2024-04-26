Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Kartal'da öldürüldü

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Kartal'da rezidansta öldürülen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Kartal'da öldürülen ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın toprağa verildi

İSTANBUL - Kartal'da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen, ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi. Şarkıcı Yalın'ın cenazeye katılmadığı görüldü.

Kartal'da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti. Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın'ın cenaze namazı kalındı. Yalın'ın aile yakınları göz yaşı döktü. Selin Yalın'ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.