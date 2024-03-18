Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Hilye-i Saadet sergisi açıldı

Türkiye genelinde yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç), Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara'da ise güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. İstanbul'da akşam saatlerinden sonra sağanak yağış beklenirken, İzmir'de gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.