Üsküdar'da Parklar Yenilendi, Modern Oyun Alanları Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Genel

Üsküdar'da Parklar Yenilendi, Modern Oyun Alanları Hizmete Açıldı

Üsküdar Belediyesi, eski oyun alanlarını yenileyerek modern ve güvenli parklar oluşturdu. Toplam 8 bin 944 metrekarelik alan yenilationarak, çocuklar ve aileler için eğlenceli ve güvenli yaşam alanları sunuldu.

03.12.2024 21:59
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Üsküdar'da parklar yeni yüzüyle hizmete açıldı

Üsküdar'da 8 bin 944 metrekarelik alan yenilendi

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, ilçedeki eski ve işlevini yitirmiş oyun alanlarını yenileyerek parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Modern ve fonksiyonel hale getirilen parklar, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar olarak yeniden hizmete girdi.

Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, eskimiş ve yıpranmış oyun grupları sökülerek yerine çocuklar için tasarlanmış, yeni nesil oyun ekipmanları yerleştirildi. Parkların peyzaj düzenlemeleri de yenilenerek daha canlı ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Ayrıca, parkların içindeki tüm donatılar özenle bakım ve onarımdan geçirildi. Yeniden tasarlanan parklar, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği şekilde düzenlendi. Bu düzenlemelerle çocuklar güvenli ve eğlenceli zaman geçirirken, aileler de huzurla dinlenebilecekleri modern yaşam alanlarına kavuştu. Yenileme çalışmaları kapsamında Çınaraltı Parkı, Dostluk Parkı, Kerpiçhane Parkı, Öğretmenler Parkı, Saransk Parkı ve Toygar Hamza Parkı tamamlanarak hizmete girdi. Valide-i Atik ve Barbaros Parkındaki yenileme çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 8 bin 944 metrekarelik alan yenilendi.

Pati parklar da hizmette

Yenilenen Saransk Parkı ve Öğretmenler Parkı, yalnızca çocuklara ve ailelere değil, patili dostlara da hitap ediyor. Köpekler için özel olarak tasarlanmış oyun aletleriyle donatılan Pati Park alanları, Üsküdarlılara sevimli dostlarıyla keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor. Bu düzenlemelerle Üsküdar, her yaştan birey için daha modern, güvenli ve keyifli yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Üsküdar'da Parklar Yenilendi, Modern Oyun Alanları Hizmete Açıldı - Son Dakika

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