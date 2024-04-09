Usta şoförden sıla yoluna çıkacak şoförlere, hayat kurtaracak uyarılar - Son Dakika
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Usta şoförden sıla yoluna çıkacak şoförlere, hayat kurtaracak uyarılar

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İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, bayram yolculukları öncesinde vatandaşlara güvenli sürüş ve güvenli yolculuk konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Akın, uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ve 2 saatte bir 15 dakika mola verilmesi tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının önemine vurgu yaparak, sevinçli günlerimizi hüzünlü şekle çevirmememiz gerektiğini belirtti.

09.04.2024 10:29
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Usta şoförden sıla yoluna çıkacak şoförlere, hayat kurtaracak uyarılar

HATAY - İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, bayram yolculukları öncesinde vatandaşlara güvenli sürüş ve güvenli yolculuk konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Hatay'da ömrünü direksiyonda harcayan İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, sıla yoluna çıkacak vatandaşlara gitmek istedikleri yerlere güvenle ulaşabilmeleri için uyarılarda ve tavsiyeler bulundu. Akın, özellikle bayram günlerinde artış gösteren trafik kazalarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Sevinçli günlerimizi hüzünlü şekle çevirmeyelim" dedi. Uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akın, 2 saatte bir 15 dakika mola verin tavsiyesinde bulundu.

"Kazaların en çok yaşandığı zaman bayram günlerinde olmaktadır"

İnsanların hasret çektiği kişilere yetişmek için, çok acele ettiğini dile getiren Akın, "Çocukluğumdan itibaren baba mesleği olan şoförlük mesleğini yapıyorum. Özellikle uzun tatil süreçlerinde insanların seyahatleri oluyor, hasret gidermek için annesinin, babasının memleketine gidişler oluyor. Sevinçli günlerimizi hüzünlü şekle çevirmeyelim. Her yıl yapılan kazalarda, en büyük kazaların yaşandığı zaman bayram günlerinde olmaktadır. İnsanlar bir an evvel, hasret çektiği kişilere yetişmek için, çok acele etmektedir. Bundan dolayı olan kazaların büyük bir çoğunluğu insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Yola çıkmadan önce, araçlarımızın uzun süre bakımını yaptırmamışsak, teknik servis bakımlarını yaptırmamız lazım. Sürekli olan yollarda en fazla 2 saatte bir yaklaşık 15 dakikalık ara molalarla, vücudumuzdaki kan akışımızı ayarlayabilmek için aracımızdan inip 1-2 jimnastik yaparak yola devam etmemiz lazım. Emniyet kemeri ise can kurtarır, büyük darbelerden korur, kesinlikle emniyet kemerimizi muhafaza etmeliyiz. Bizi bekleyenleri üzmeden gideceğimiz yere bayram sevinci ya da yaşayacağımız yere acılar yaşatmadan, huzurlu ve sükunet içerisinde gidelim. Çoluğumuzla çocuğumuzla huzurlu bir bayram yaşayalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Usta şoförden sıla yoluna çıkacak şoförlere, hayat kurtaracak uyarılar - Son Dakika

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