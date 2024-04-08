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Vali Çelik: "Yer altı patates deposu yaparken jeolojik etüt yapılıp ona göre yapılması gerekiyor"

2 işçinin öldüğü 4 işçinin yaralandığı göçükte incelemelerde bulundu

NİĞDE - Niğde Valisi Cahit Çelik; 2 işçinin öldüğü, 4 işçinin de yaralandığı göçük alanında incelemelerde bulunarak; "Yer altı patates deposu yaparken jeolojik etüt yapılıp ona göre yapılması gerekiyor" dedi.

Niğde Valisi Cahit Çelik; merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı göçük alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik; "Ramazan Bayramının arefesinde çok üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldı. Bu bölgede çok yoğun bir şekilde patates ekimi oluyor. Hem bu bölgede hem de Nevşehir'de çok ciddi anlamda yer altı patates depoları var. Burada da bir vatandaşımız kendi tarlasına yer altı patates deposu yapmaya çalışırken maalesef bir çökme neticesinde oluşan basınç, buradaki çalışanları dışarı fırlatıyor. Bundan dolayı da iki tane vatandaşımız vefat ediyor, 4 vatandaşımızda yaralı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Maalesef 3 vatandaşımızın da durumu ağır. 1 tanesi entübe, diğer vatandaşımız hafif yaralı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vatandaşları uyaran Çelik, henüz gözaltı olmadığını söyleyerek; "Buradaki vatandaşlarımızı da şu hususta uyarmak istiyorum. Yer altı patates deposu yaparken jeolojik etüt yapılıp ona göre yapılması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte adli bir süreç olacak. Buradaki arkadaşımız gereken etütleri yaptı mı, yapmadı mı onu bilemiyorum. Adli tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Eğer yer altı patates deposu yapılmaya uygunsa yapılması gerekiyor. Aksi takdirde maalesef böyle üzücü olaylar ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Şuan için bir gözaltı yok. Burada hayatını kaybeden ve yaralananlar işletme sahipleri. O anlamda adli tahkikat çerçevesinde savcılık gözaltı işlemi de yapabilir" ifadelerini kullandı.