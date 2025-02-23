Vali Ekici, çığ altında kalan operatörü ziyaret etti

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Şırnak Valisi Ekici, çığ altında kalan operatörü ziyaret etti

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap ilçesinde karla kaplı yolları açarken çığ altında kalan operatörü ziyaret etti.

İlçenin Gökçe köyü yolunu açmaya çalıştığı sırada çığ düşmesi sonucu kara saplanan ve çığ altında kalan dozer operatörü İrfan Cin, askerler tarafından kurtarılmıştı. Vali Birol Ekici, Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, Cin'e geçmiş olsun ziyaretinden bulundu.

Öte yandan çığ altında kalan dozerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.