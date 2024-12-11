Vali Masatlı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

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Hatay Valisi Masatlı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemeler yaptı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından, Suriyeliler yurtlarına dönmeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentinden bulunan sınır kapılarını ihmal etmeyip her gün inceleme yapıyor. Bu çerçevede Vali Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi.

Vali Masatlı burada, Gümrük Muhafaza memurlarını ve mobil göç araçlarındaki personellerle birebir sohbet etti. Ardından çevrede incelemelerde bulunan Vali Masatlı bölgeden ayrıldı.