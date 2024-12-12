Van'da Radyatör Ustalarına Yoğun Talep

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle radyatörcülerde yoğun mesai başladı

VAN - Van'da hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle radyatörcülerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Sıcaklıkların eksilere düşmesiyle aracı ısınmayan sürücüler, soluğu oto sanayi sitesinde aldı. Bünyamin Parsak isimli sürücü aracının içinin hiç ısınmadığını ve ustaya getirdiğini belirterek, "Aracımın radyatörü tıkanmış, açtırıyorum. Eğer trafiğe çıkıyorsam, önce kendi sağlığımı düşünmem gerekiyor. Sonra kazalara sebep olmamam lazım" dedi.

Veysel Avcı isimli usta ise yoğunluk yaşandığını belirterek, "Her sürücü kışlık araç bakımını yapmalıdır. Araçlarda bakım olmazsa kazalara, hatta ölümlere kadar kötü sonuçlar doğabilir. Bizde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlıklı bir sürüş için ısı şart" dedi.