Vatandaşlardan şiddet gören 'Kadife' yeni yuvasında yaşayacak - Son Dakika
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Genel

Vatandaşlardan şiddet gören 'Kadife' yeni yuvasında yaşayacak

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların şiddetine maruz kalan eşeğe koruma altına alan hayvan severler eşeğe kadife ismini verdi. Eşeğin şiddet gördüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvansever İbrahim Göçer, eşeği koruma altına aldı ve Gaziantep'te bir hayvansevere sahiplendirildi. Eşeği şiddet gören Elif Dikey ise çocukların hayvana olan davranışını kayda alarak müdahale etti ve eşeğin güvenliğe götürülmesini sağladı.

28.07.2024 23:14
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Vatandaşlardan şiddet gören 'Kadife' yeni yuvasında yaşayacak

Eşeğin şiddet gördüğü anları çeken Elif Dikey: "Çocuklar eşeği rahat bırakmayınca onların hayvana olan davranışına kayda aldım"

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların şiddetine maruz kalan eşeğe koruma altına alan hayvan severler eşeğe kadife ismini verdi. Eşeğin şiddet gördüğü anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırıkhan ilçesinde sahipsiz bir eşeğin vatandaşlar tarafında şiddet gördüğü anlar Elif Dikey tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bölgede hayvanların yardım eli olarak bilinen İbrahim Göçer harekete geçti. Hayvansever vatandaş İbrahim Göçer, olay yerine giderek eşeği koruma altına aldı. Eşeğe 'Kadife' ismini veren Göçer, Gaziantep'te bulunan bir hayvansevere kadifenin sahiplendirildiği belirtti.

Kadifeyi tedavisinin ardından sahiplendiren hayvansever İbrahim Göçer, "Dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinde bir canı eziyet görüntülerini gördük. Hemen Kırıkhan'da olduğunu fark edip olay yerine gittiğimizde bu eşeği kimsesiz, sahipsiz ve bir bahçede bulduk. Bağlanmış şekilde yani kullanılmayan bir alandaydı. Eşeğe eziyet edildiğini gördük. Hemen kolluk kuvvetleriyle birlikte eşeği nakil ayarlayarak nakil arabasına koyduk. Kırıkhan'da bulunan veteriner hekimimize getirerek tedavilerini yaptırmaya başladık. Tedavilerinde dört ayağında tellerle bağlanmış bir şekilde ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar bulduk. Veterinerimiz gece saatlerinde bu cana tedavisini yaptı. Bu canı Gaziantep'te bulunan bir hayvansever tarafından sahiplendireceğiz. . Biz Hatay'daki canlara elimizden geleni yapıyoruz. Bu can da şimdi gidecek. İsmini Kadife koyduk. Kadife şu an gidecek. Lütfen bu canlara dokunmayın"

"Çocuklar eşeği rahat bırakmayınca onların hayvana olan davranışına kayda aldım"

Eşeği şiddet gördüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Elif Dikey, Konteyner kentini ziyaret ettiğim sırada sahipsiz bir eşeğim mahalledeki çocuklar tarafından hırpalanmasına şahit olduğunu belirterek "Oyun malzemesi yapılmasına vicdanım el vermediği için müdahale etmek istedim. Sözlü uyarılarıma rağmen çocuklar eşeği rahat bırakmayınca onların hayvana olan davranışına kayda aldım. Kayda aldığımı gördükten sonra hayvanı rahat bıraktılar. Ben görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra zabıta ekibi ve hayvansever tarafından eşek güvenliğe götürülüp veteriner kontrolünü aldıktan sonra sahiplendirildi. Umarım ailelerimiz çocuklarını hayvanlar konusunda daha hassas yetiştirmeye özen gösterir. Onların da bir can taşıdığını ve bizim onların alanlarını fazlasıyla işgal ettiğimizi unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vatandaşlardan şiddet gören 'Kadife' yeni yuvasında yaşayacak - Son Dakika

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