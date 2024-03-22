Vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi - Son Dakika
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Genel

Vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü. Aşık Veysel'in ölümünün 51. yıldönümünde düzenlenen anma programında, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından yapılan insansı robot, yapay zeka ile türküler seslendirdi. Konseri izleyenler Aşık Veysel'in robotunu sahnede görünce duygulandıklarını ve hayrete düştüklerini ifade etti.

22.03.2024 19:53  Güncelleme: 19:56
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Vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi

Dünyaca ünlü halk ozanını sahneden görenler hayrete düştü

Sivaslı Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü

SİVAS - Sivaslı dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü.

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 51. yıldönümünde unutulmadı. Şatıroğlu için Sivas kent merkezinde anma programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aziz Erdoğan, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program tanıtım filminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı, robot teknolojileri uzmanı ve heykeltıraş Adil Çelik tarafından 10 ayda yapılan Aşık Veysel'in insansı robotu ile başladı. Sahne alan Aşık Veysel'in robotu türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

Konseri izleyen vatandaşlar ise Aşık Veysel'i sahnede görünce duygulandıklarını ve hayrete düştüklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Aşık Veysel Şatıroğlu, Adil Çelik, Sanat, Kültür, Genel, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi - Son Dakika

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