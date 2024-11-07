Veterinerin Ölüm Dediği Buzağı Canlandı - Son Dakika
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Genel

Veterinerin Ölüm Dediği Buzağı Canlandı

Ankara'da bir çiftçi, veterinerin ölür dediği buzağıyı evde besleyerek hayata döndürdü.

07.11.2024 20:52
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Veterinerin ölür dediği buzağıyı evde besledi

ANKARA - Ankara'da bir çiftçi, veterinerin yaşama şansı yok dediği erken doğan buzağıyı evde besledi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Lalabel Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Şükran Saribiyik'a ait bir inek erken doğum yaptı. 8 aylıkken doğum yapan ineğin buzağının sağlık durumu iyi olmadığı için Sarıbıyık buzağıyı önce veterinere götürdü. Veterinerin, buzağının yaşama şansının çok az olduğu ve yapılabilecek bir şeyin olmadığını söylemesinin ardından Sarbıyık, buzağıyı evde beslemeye başladı. Yaklaşık 1 haftadır evde beslediği buzağı, evin maskotu haline geldi.

"Danıştık veteriner, 'bu ölür bizim yapacağımız bir şey yok' dedi"

Buzağıyı hayatta tutmak için evde beslemeye karar verdiğini söyleyen Sarıbıyık, "Sabah namazına kalktım ve ışığı açtım ve buzağının sesini duydum. Torunuma telefon açtım 'gel mandırada buzağı sesi var' dedim. Ardından buzağıyı aldık ve eve getirdik ve saç kurutma makinesiyle buzağıyı kuruttuk, emzirdik. İlk başta kalkamadı sonra kalktı. Şimdi geziyor evde sütünü içiriyorum evde bakıyoruz ve durumu iyi. Eksik doğmuştu. Veterinere danıştık veteriner, 'bu ölür bizim yapacağımız bir şey yok' dedi. Ama ben eve getirdim, ilacını vurduk, iğnesini yaptık. Sobanın başında uğraştık. Şimdi canlı duruyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Elmadağ, Güncel, Ankara, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Veterinerin Ölüm Dediği Buzağı Canlandı - Son Dakika

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