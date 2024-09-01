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Yalova'da bozuk yolu belediye yapmayınca iş vatandaşa düştü

YALOVA - Yalova'da defalarca bozulan parke yolun tamir edilmesini isteyen vatandaşlar, belediyeden çözüm bulamayınca taşın altına elini sokarak kendi imkanlarıyla yolu tamir etti.

Süleymanbey Mahallesi, Kıbrıs Sokak'ın İstiklal Caddesi'yle kesiştiği noktada parke yolun bozulması nedeniyle birçok araç altını vurmaya başlayınca vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi'ne bildirdi. Uzun süre belediye tarafından parke yol onarılmayınca vatandaşlar, çökme yaşanan yolun bir kısmını sökerek yol seviyesine getirdi. Vatandaşların yola müdahalesiyle araçlar bölgeden artık daha güvenli bir şekilde geçmeye başladı.

Yolun vatandaşlar tarafından onarma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlar belediyenin yolla ilgili duyarsızlığına tepki gösterdi.