Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan vatandaşlar, fırınlarda 8 saatte pişirdikleri keşkekle iftar sofralarını lezzetlendiriyor.

15.03.2024 00:47  Güncelleme: 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Her Ramazan ayında fırınlar bu yemek için yanıyor

Yüzyıllardır yaşatılan Ramazan keşkeği geleneği devam ediyor

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan vatandaşlar, fırınlarda 8 saatte pişirdikleri keşkekle iftar sofralarını lezzetlendiriyor.

İskilip ilçesinde 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeye devam ederken, iftar saatinde fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. UNESCO'nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor.

Fırınlarda yoğunluk oluşuyor

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün girişimleri ile marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

"Keşkek bizim kırmızı çizgimiz"

Keşkek'in İskilip için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Recep Bodur, "Yani bizim kırmızı çizgimizdir. Ramazan ayında keşkek, tarhana çorbası, salata bu üçlüden İskilipliler bir ay boyunca ayrılmaz. Sabah saatlerinde keşkekler fırına verilir. Akşam da İskilip Kalesi'nden davul çalınır. Davul sesini duyan keşkeğin fırından çıktığını anlar ve fırına gelerek keşkeklerimizi alırız" dedi.

Ramazan keşkeğinin bir gelenek olduğunu dile getiren Bodur, "İnşallah bu gelenek kaybolmaz. Gelecekte de çocuklarımız bu geleneği yaşatır. Güzel bir gelenek inşallah devam eder. Bayanlar uğraşmıyor. Hazır bir yemek" ifadelerini kullandı.

"Keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezi"

Keşkeğin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren fırıncı esnaflarından Ahmet Kula ise, "Ramazan ayı boyunca bütün mahallelerde keşkek yapılır. Sabah getirilen keşkek çömleklerini vatandaşlar akşam nare sesiyle birlikte gelerek fırınlar açılır insanlar keşkeklerini alır ve evine gider" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İskilip, Çorum, Yerel Haberler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    04 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

  • Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı
    04 Mar Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı

    Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, kişilerde sosyal ağ kullanımından uzaklaşmaya yönelik işaretler tespit edildi. Araştırma neticesinde illerin sosyal ağ yorgunluğu açıklandı. En az sosyal ağ yorgunluğu yaşayan şehir Erzincan.

  • Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı
    04 Mar Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı

    Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

  • Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek
    04 Mar Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekeceği öne sürüldü. Kulis bilgisi büyük ses getirirken Yeniden Refah'tan iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.


00:42 Akaryakıta çifte zam Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
23:39 Angola’da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü
23:35 Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
00:41 Maç biter bitmez paylaştılar TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik mesajı Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
23:45 Totem yapmakta haksız değilmiş Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi
23:08 Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje
23:07 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup’ta finalde Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finalde
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 00:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement