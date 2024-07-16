Yaralı kızıl şahin Kazdağları'na salındı - Son Dakika
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Yaralı kızıl şahin Kazdağları'na salındı

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Bitkin ve yaralı halde bulunan kızıl şahin, Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı. Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terası'ndan serbest bırakıldı.

16.07.2024 11:44
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Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra Kazdağları'na salıverildi

BALIKESİR - Yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, Kazdağı Milli Parklar Şefliğinde tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince yaralı kızıl şahin teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı. Çarpmaya bağlı travma teşhisi konan şahin, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu. Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terası'ndan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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