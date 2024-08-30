Yardımlardan etkilendi, belediyeye Mobil Aşevi bağışladı - Son Dakika
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Genel

Yardımlardan etkilendi, belediyeye Mobil Aşevi bağışladı

Doğal afetler ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sıcak yemek ikramlarından etkilenen hayırsever Nazımiye Erginer, Niğde Belediyesine Mobil Aşevi bağışında bulundu. Almanya'da yaşayan hayırsever Nazımiye Erginer tarafından alınan araç, Gebze'de Aşevi olarak dizayn edildi. Mobil Aşevi bağışı için hayırsever Nazımiye Erginer ve ailesine teşekkür eden Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi; 'Devlet olarak bizim sosyal yardımlar anlamında hem vakfımız var hem de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vesilesi ile yardımlarımız oluyor. Yetim, dul, kimsesiz insanlara yardım yapan sivil toplum kuruluşlarımız da var ama Nazmi teyzemiz Almanya'dan ilimizde yapılan faaliyetleri duyup böyle güzel bir aracı belediyemize hibe etti bu gerçekten gurur verici. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayırda yarışın diyen bir dinin mensuplarıyız o anlamda önemli olan insanların o fedakarlığı yapması, inancımıza göre siz bir yardım yaptığınızda Rabbim onun kat kat daha fazlasını veriyor. Hayırsever Nazımiye Erginer ve ailesine teşekkür ediyoruz, aracımız Niğde'ye hayırlı olsun.'

30.08.2024 20:12
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Yardımlardan etkilendi, belediyeye Mobil Aşevi bağışladı

NİĞDE - Doğal afetler ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sıcak yemek ikramlarından etkilenen hayırsever Nazımiye Erginer, Niğde Belediyesine Mobil Aşevi bağışında bulundu.

Almanya'da yaşayan hayırsever Nazımiye Erginer tarafından alınan alınan araç, Gebze'de Aşevi olarak dizayn edildi. Jeneratör, mini buzdolabı, tüp odası, üç büyük ocak, beş ısıtma ünitesi, temiz ve kirli su tankı ile iki adet çaymatik bulunan araç her bir öğün için 200 kişiye hizmet edebilecek.

Mobil Aşevi bağışı için hayırsever Nazımiye Erginer ve ailesine teşekkür eden Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Devlet olarak bizim sosyal yardımlar anlamında hem vakfımız var hem de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vesilesi ile yardımlarımız oluyor. Yetim, dul, kimsesiz insanlara yardım yapan sivil toplum kuruluşlarımız da var ama Nazmi teyzemiz Almanya'dan ilimizde yapılan faaliyetleri duyup böyle güzel bir aracı belediyemize hibe etti bu gerçekten gurur verici. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayırda yarışın diyen bir dinin mensuplarıyız o anlamda önemli olan insanların o fedakarlığı yapması, inancımıza göre siz bir yardım yaptığınızda Rabbim onun kat kat daha fazlasını veriyor. Hayırsever Nazımiye Erginer ve ailesine teşekkür ediyoruz, aracımız Niğde'ye hayırlı olsun."

Niğde Belediyesi'nin yaptığı sosyal yardımlardan söz eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise günde ortalama 200 aileye yemek ikramında bulunduklarını söyledi. Özdemir, "Şefkat Çınarları Projesi kapsamında evinde tek yaşamak zorunda kalan yaşlarımıza biz destek oluyoruz. Hem yemeklerini götürüyor hem de her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu araç yediden yetmişe herkes hizmet verecek. Çünkü sınav zamanlarında üniversitemizde öğrencilerimize hizmet ediyoruz, Allah bir daha yaşatmasın ama depremlere bu araçlara büyük ihtiyaç oluyor. Bugün itibariyle aracı hizmete almış olacağız. Nazmiye teyzemize çok teşekkür ediyorum kendisi çok güzel bir örnek oldu. Böyle bir bağış yapmak için böyle çok çok zengin olmaya da gerek yok. Kendisi inşallah bu araçta çok hayırlı işlere vesile olacaktır" diye konuştu.

Bağış töreninde duygulu anlar yaşayan Nazımiye Erginer ise Mobil Aşevinin herkese hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından hizmete alınan Mobil Aşevinden katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yardımlardan etkilendi, belediyeye Mobil Aşevi bağışladı - Son Dakika

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