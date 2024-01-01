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Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar - Son Dakika
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Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar

Şişli'de yer alan Kurtuluş semtinde vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı. Mahalle sakinleri yeni yılın gelişini camlara çıkarak kutladı.

Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar
01.01.2024 - 23:21,
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Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar

İSTANBUL - Şişli'de yer alan Kurtuluş semtinde vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı.

Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde nesillerdir devam eden yılbaşı geleneği bu yıl da tekrarlandı. Mahalle sakinleri yeni yılın gelişini camlara çıkarak kutladı. Camlara çıkıp tencere ve kaşıkları birbirine vurarak kutlayan vatandaşlar saat 00.00'a geldiğinde ise evlerinin camından sokağa nar ve bardak, tabak fırlattı. Yeni yılın gelişini kutlayan mahalle sakinlerinden biri "2024'ün ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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