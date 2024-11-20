Yenidoğan Çetesi Davasında Çizim Detayları - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Çizim Detayları

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İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi davasında sanıkların yüz ifadeleri çizimlere yansıdı.

20.11.2024 19:01
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Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nde 47 sanıklı davanın görülmesine 3'üncü günde de devam edildi. Çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerinin duruşmadan kareleri çizimlere yansıdı.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik 22'si tutuklu 47 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 3'üncü günde devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada tutuklu sanıklar savunma yaptı. Duruşma salonunda çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüz ifadeleri adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüz ifadeleri çizimlerde yer buldu.

Yenidoğan Çetesi Davasında Çizim Detayları
Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yenidoğan Çetesi Davasında Çizim Detayları - Son Dakika

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