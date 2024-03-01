Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk oluştu
İSTANBUL - İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.
Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. O anları cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, "yine kirazlı metrosunda arıza oldu. Herkes bekliyor. Her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen 'Dede Korkut Tarzı Hikaye Yazma' yarışmasında ilk ikincisi olan Atatürk İlkokulu öğrencisi Selen Çetinkaya'yı ağırlayarak ödüllendirdi.
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda genel elektrik dağıtım kurumu şebekesinde meydana gelen dalgalanma sonucu seferler yapılamadı. Ancak, bir süre sonra seferler normale döndü. Ayrıca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında da enerji dalgalanması nedeniyle yürüyen merdiven ve asansör sisteminde arıza meydana geldiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağış beklenirken, diğer yerlerde az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 9, İstanbul 10, İzmir 15, Adana 19, Antalya 18, Samsun 10, Trabzon 11, Erzurum 4 ve Diyarbakır 13 derece olacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları, İstanbul-Ankara yolunun Kozluk Kavşağı mevkisi, İzmir-Manisa yolunun Sabuncubeli Tüneli, Samsun-Ordu yolunun orta refüjü, Seydikemer-Söğüt yolunun Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı, Zonguldak-Devrek yolunun Fevkani Köprüsü ve Kavşağı, Anamur-Aydıncık yolunun taş düşmelerine karşı koruma sistemi, Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun ve Karakurt-Erzurum yolunun bakım ve onarım çalışmaları, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun otokorkuluk yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-12' Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçları, terör ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.
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