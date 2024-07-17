Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti - Son Dakika
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Genel

Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti

İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen hava sıcaklığı 33 derecenin üzerine çıkınca, turistler çeşitli yöntemlerle güneşten korunmaya çalıştılar. Şemsiye kullanarak gezenlerden, gölgeliklere sığınanlara kadar farklı yöntemler tercih edildi.

17.07.2024 17:43
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Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti

İSTANBUL - Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistler, gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 33 derecenin üstüne çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti - Son Dakika

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