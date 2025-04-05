Yerlikaya\'dan Trafik Uyarısı

Bakan Yerlikaya: "Trafikte takip mesafemizi koruyalım"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle yoğun trafikte, ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafemizi koruyalım" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin bitmesiyle memleketlerinden dönen vatandaşların trafikte dikkatli olmaları adına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trafikteki vatandaşların takip mesafelerini koruması gerektiğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerinden olan yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kuralını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

"Trafikte takip mesafemizi koruyalım"

Arkadan çarpma kazaların çoğunlukla takip mesafesiyle meydana geldiğini dile getiren Yerlikaya, "Bu ihlal, yalnızca maddi hasarla sonuçlanmaz; aynı zamanda ölümcül kazalara da yol açabilir. Seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmek ve yakın takip arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerindendir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 73'üncü maddesi gereğince direksiyon başında telefon kullanmak kesinlikle yasaktır Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Özellikle yoğun trafikte, ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafemizi koruyalım.