Yetimler İçin Kütahya'da Kış Bayramı - Son Dakika
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Genel

Yetimler İçin Kütahya'da Kış Bayramı

Türkiye Diyanet Vakfı, yetim çocuklar için Kütahya'da 'Kış bayramı' etkinliği düzenledi.

04.12.2024 20:32
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yetimler için anlamlı etkinlik

KÜTAHYA - Türkiye Diyanet Vakfı, 'Unutursan yetim kalır' projesi kapsamında, Kütahya'da yardıma muhtaç yetim çocuklar ve aileleri için 'Kış bayramı' düzenledi. Etkinlikte, minikler anneleriyle birlikte mağazadan beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları seçti.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın hem yurtiçinde hem de yurtdışında dezavantajlı çocuklar ve aileleri için önemli projelere imza attığını vurguladı.

Etkinlikle 50 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını kaydeden Müftü Açık, "Yetimlerimiz için düzenlediğimiz etkinliklerden biri, çocuklarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, kalplerine de dokunmayı amaçlamaktadır. Bugün, hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını ve infaklarını elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluşundan bu yana yürüttüğü projelerle dezavantajlı çocuklarımızın yanında olmuş, onların mücadelesine destek vermeyi ilke edinmiştir. Kütahya'mıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü anlamlı tüm projelerimizde yanımızda oldular ve 'Ben de varım' diyerek bizlere destek oldular. Her ay düzenli olarak yetimlerimize yardım ediyoruz ve farklı etkinliklerle de onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu zor zamanlarında onları yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle, tüm hayırseverlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kütahya, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Yetimler İçin Kütahya'da Kış Bayramı - Son Dakika

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