Yıldıray Çınar, Ustalara Saygı Gecesi'nde anıldı
İSTANBUL - Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Yıldıray Çınar ölümünün 17'inci yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde anıldı.
Usta sanatçı Yıldıray Çınar'ın Yeğeni Neslinay Çınar şefliğinde, Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı ve sanatçı Bedia Akartürk ve Hüsamettin Subaşı'nın konuk olduğu anma gecesine ilgi ve katılım yoğun oldu.
"Büyük bir Türk Halk Müziği sanatçısıydı"
Çarşamba'yı sel aldı" türküsüyle özdeşleşmiş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün sanat danışmanlığını da yapmış olan, Türk Halk Müziği ve Türk sinemasının duayen sanatçısı Yıldıray Çınar ölümünün 17'inci yılında anıldı. Gecenin sonunda konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Türkiye'de Ustalara Saygı Gecesi'ni ilk defa Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Büyük ustalar Bedi Akartürk, Hüsamettin Subaşı, Şefimiz Neslinay ve koro hepinizi gönülden kutluyorum. 1972'li yıllardan itibaren Yıldıray Çınar büyük usta benim 9'uncu ağabeyim, büyük ağabeylerimin de 9'uncu kardeşi oldu bizim ailemizde ve Büyükçekmece'de tam 30 sene yaşadı. Ruhu şad olsun. Hüsamettin Subaşı çok güzel Türk Halk Müziğini kendi yorumuyla ortaya koyup bugüne kadar dimdik ayakta kalan muhteşem sanatçılarımızdan bir tanesi. Her ikinize de başta sizler olmak üzere biraz hüzünlü ama bu güzel geceyi neşelendirdiğiniz için, onur, şeref konuğumuz olduğunuz için her ikinize de şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. Bu akşam Yıldıray'ı anma gecesi. Türkiye'de Ustalara Saygı Gecesi'ni ilk defa sahneye koyan Büyükçekmece Belediyesi'dir. İlk ve tek olarak Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüzün en iyi programlarından bir tanesidir. Sürekli devam edecektir. Yıldıray Çınar değerli, kıymetli ağabeyim müthiş bir Atatürkçü'ydü. Benim nasıl bir Atatürkçü olduğumu bilirsiniz. Anlatamayacağım kadar Atatürkçü'ydü. Anlatamayacağım kadar Cumhuriyetçi ve Kuvay-i Milliyeci'ydi. Bu kadar Milliyetçi, bu adar Atatürkçü, Cumhuriyetin değerini, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen bir büyüğümüz, kıymetli bir dostumuz ve büyük bir Türk Halk Müziği sanatçısıydı. Ruhu şad olsun."
"Hem üzüldük hem neşelendik"
Ustalara Saygı Gecesi'ne katılan Bedia Akartürk sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Bedia Akartürk herkese teşekkür ederek, "Çok teşekkür ediyorum. Hem üzüldük hem neşelendik ama ne yapacaksın mukadderat. Hepinize Allah Uzun ömür versin. Sağ olun, var olun" dedi.
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