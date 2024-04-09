Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı

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Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu.

09.04.2024 17:48  Güncelleme: 18:06
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Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı

SİVAS - Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelenler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Yakınlarını kaybeden aile üyeleri, gözyaşları içerisinde temizledikleri mezarlara su dökerek çiçek bıraktı.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ve il protokolü, Polis ve Garnizon Şehitliklerini ziyaret etti. İlk olarak Polis Şehitliğini ziyaret eden il protokolü, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Dua edilmesinin ardından mezarlıklara karanfil bırakıldı. Garnizon Şehitliğini de ziyaret eden il protokolü üyeleri, şehit yakınları ile görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Sivas, Genel, Son Dakika

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