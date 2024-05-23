Yüksekova'da Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor programı tiyatroyla tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yüksekova'da Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor programı tiyatroyla tanıtıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' programı, öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro oyunuyla tanıtıldı. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, projenin önemine vurgu yaparak, geleceğin mesleklerini aktarmak için yapılan tiyatro sunumunun hem eğlendirici hem de öğretici olduğunu belirtti.

23.05.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" programı tiyatroyla tanıtıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" isimli program, tiyatro oyunuyla tanıtıldı.

"Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" programının tanıtımı, Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro oyunuyla yapıldı. "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" programının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Projenin Hakkari ayağı il özel idaresi tarafından yürütülüyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla uygulanıyor. O anlamda bizim ilçemizde de halk eğitim merkezi bünyesinde geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor kursumuz var. Hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. İnşallah bu kurslarımızın devamını getirebiliriz. Çok önemli ve anlamlı bir proje. Bugün de bu proje kapsamında tiyatro ekibimiz gerçekten çok güzel bir sunum yaptılar. Hem güldürdüler hem eğlendirdiler. Klasik tiyatronun ötesinde eğitici, öğretici ve geleceğe dair çok güzel mesajlar vererek geleceğin mesleklerini bize aktarmaya çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ömer Çimşit, Yüksekova, Hakkari, Kültür, Eğitim, Genel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yüksekova'da Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor programı tiyatroyla tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:27:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor programı tiyatroyla tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement