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Yüksekova'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor. Vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, İhsaniye Camii'nde her gün öğle ve ikindi namazları arasında gerçekleştiriliyor. İhsaniye Camisi İmam Hatibi İbrahim Çobanoğlu, bu geleneğin Peygamber Efendimiz ile Cebrail'in karşılıklı olarak yaptığı ve Müslümanlar tarafından da sünnet olarak devam ettirilen bir geleneğe dayandığını belirtti.

02.04.2024 15:36  Güncelleme: 15:40
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Yüksekova'da mukabele geleneği yaşatılıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor.

Ramazan boyunca mukabele programına katılan vatandaşlar, müftülük tarafından görevlendirilen hocalar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Yüksekova'nın çarşı merkezinde bulunan İhsaniye Camii'nde vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazları arasında gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

İhsaniye Camisi İmam Hatibi İbrahim Çobanoğlu, "Müslümanların yüzyıllardan beridir devam ettikleri, gelenek haline getirdikleri mukabele kültürü, Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu yıllarda başlar ve bugüne kadar devam eder. Hatta son ramazanda Peygamber Efendimizin ahir ömründe son ramazanda Cebrail (a.s) ile karşılıklı Kur'an-ı mukabele etmiştir. Dolayısıyla bu gelenek Hazreti Cebrail ile Peygamber Efendimizin karşılıklı olarak yaptığı ve Müslümanların da sünnette oymak suretiyle bugüne kadar devam ettirmiştir. Bizde İhsaniye Camimizde bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekova'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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