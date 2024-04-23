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Yurt genelinde 23 Nisan coşkusu

Uzundere'de 23 Nisan coşkusu

Güreş alanında yapılan etkinlikte çocuklar gösteriyle beğeni topladı

23 Nisan coşkusu havadan böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. İlçe halkının yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte, çocuklar ve gençler unutulmaz anlara imza attı.

Yediden yetmişe herkesin katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda, Uzundere'nin yetenekli çocukları, yöresel halk oyunları ve dans gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Okul öğretmenleriyle birlikte 1 aylık yoğun bir çalışma sürecinin ardından sahne alan çocuklar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Güreş sahasında gerçekleştirilen programda, alana sığmayacak kadar çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz ve kurum amirlerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri de etkinliğe katılarak çocukların yanında yer aldılar.

4 saat süren programa, palyaço ve tiyatro gösterileriyle renk katan çocuklar, izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattılar. Okul streslerini atıp sahnede kendilerini göstermenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda toplumlarıyla bütünleşmenin keyfini çıkardılar.

Nilüfer'de 23 Nisan Bayramı coşkusu doyasıya yaşandı

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, gurur ve coşku dolu anlara sahne oldu. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar bayram neşesini doyasıya yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Atamızın bugünü armağan ettiği çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olacaktır" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği etkinlikler Nilüferliler'e bayram sevinci yaşattı. Nilüfer'deki kutlamalar Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk heykeli önünde çelenk töreni düzenlendi. Çelenk törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa eski Milletvekili Ceyhun İrgil, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem Başkanı Turgay Erdem, muhtarlar, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türk ulusunun gurur gününü kutladıklarını söyleyen Başkan Özdemir, "Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimizin kuruluşunun üzerinden tam 104 yıl geçti ama sevincimiz, ilk günkü gibi. 104 yıl önce bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk ulusunun, hiçbir boyunduruğu kabul etmeyeceğini dosta düşmana gösterdi. 23 Nisan 1920'de Meclisimizi açarak, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu ilan eden Atamızı, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha minnetle, rahmetle, şükranla anıyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü, geleceğimiz çocuklara armağan ettiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Atamazın bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, onlara duyduğu güvenin en anlamlı göstergesi. Biz de bu ülkede yaşayan bütün çocuklarımızın, her türlü haklarının korunması, bu topraklardaki her bir çocuğumuzun aynı imkanlara sahip olması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasını "Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, her zamankinden daha da sıkı sarılacağız" diyerek tamamladı.

Çelenk töreninin ardından meydandaki renkli kutlamalara geçildi. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz, çocuklar adına yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız ülkede farklı kesimlerden çocukların temsil edilmesini, haklarının gündeme getirilmesini, sorunlara çözüm aranmasını istiyoruz. Biz çocukların kendileriyle ilgili konularda kararlara katılmaları sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanda Nilüfer Çocuk Korosu sahne aldı. Koronun hareketli parçaları ile bayramı kutlayan çocuklar; bubble show, zumba ve sihirbaz gösterileri ile eğlendi. Başkan Şadi Özdemir de, etkinliklere katılarak çocukların neşesine ortak oldu.

Alanda gün boyu süren etkinliklere katılan çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Kilis'te 23 Nisan coşku ile kutlandı

KİLİS - Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıldönümü kutlama etkinlikleri, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Ardından Kilis İl Spor Müdürlüğü stadında okullar tarafından çeşitli gösterilerle kutlama etkinlikleri gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve öneminin belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gösterilerin sunulması ile devam etti. Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin taktimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Kutlama etkinliklerine Kilis Valisi Tahir Şahin, kurum amirleri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösterilere katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 1. sınıf öğrencisi Badenaz Çıkoğlu, "Gösterilere katıldığım için çok mutluyum. Biz burada hem şarkılar hem de oyunlar oynadık. 23 Nisan öncesi provalar yaptık ve çok mutluyum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi.

Muş'ta 23 Nisan coşkusu

MUŞ - Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kent Meydanı'nda Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eko İnşaat İlkokulu bahçesinde devam etti. Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, milli egemenliğin sembolü kurtuluş mücadelesinin ve demokrasi tarihinin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını coşku ile kutladıklarını belirterek, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize ve istikbalimizin yegane teminatı olan siz çocuklarımıza kutlu olsun. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Gazi Meclis, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini ecdadının iradesine vurmak için prangalara rağmen başarı elde etmiş ve milli mücadeleyi zaferlere taşımıştır. Bizler de devlet olarak sizlere daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, sizleri huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarımızla üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Sizler milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızın güçlü kollarısınız. Sizleri çok seviyor, sizlere güveniyoruz" dedi.

Programa, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ermiş Kasım, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ünye'de coşkulu 23 Nisan kutlamaları

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Program, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Ünye İlçe Stadyumunda devam eden programda öğrencilerin coşkulu heyecanlarının yanı sıra birbirinden farklı kıyafetlerle bayrak şöleni yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan prograda Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından hediyeleri verildi.

Program ilçe genelindeki okullarda bulunan öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, çeşitli gösterilerin sergilenmesi ve halk oyunlarının oynanmasıyla sona erdi. Programa ayrıca Gürcistan Parlamento Üyeleri Anzor Bolkvadze, Resan Kontselidze, Zaal Mikeladze, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Muavin Konsoloslar Temur Tartaraşvili ve Irakli Tsibadze katıldı.

Yalova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

YALOVA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından . İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürenbir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından meydanda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim

Akmeşe, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve ulusal egemenliğimizin tesis edildiği gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun 'Milletin Bağımsızlığını Yine Milletin Azim ve Kararlılığı Kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920'de Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldi. Bu güneş, kışı bahara, baharı yaza çeviren, çocuk gülümsemeleriyle şenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; sadece güzel ülkemizde değil dünyanın birçok farklı ülkesinde kutlanmakta, dostluk ve barışa da açılan aydınlık bir kapı olmaktadır" dedi.

Tören 23 nisan nedeniyle il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Dz. Alb. Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel hediyelerini takdim etti. Program Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu öğrencilerinin jimnastik gösterisi ile devam etti. Aydede Anaokulu öğrencilerinin ardından Öğretmen Yusuf Ziya İlköğretim Okulu öğrencilerinin halk oyunu gösterileri yaptı. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosunun konseriyle sona erdi.

Tunceli'de 23 Nisan coşkusu

TUNCELİ - Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Stadyumunda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kamu kurum temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile stadı doldururken, dönem içinde hazırlık yapan öğrenciler de statta hünerlerini sergiledi. Çeşitli oyunların da oynandığı etkinliğe katılan öğrencilere Vali Tekbıyıkoğlu tarafından hediye verildi.