Genel

Yüzbinlerce kişi Alaçatı Ot Festivalinde buluştu

13. Alaçatı Ot Festivalinde renkli kortej yürüyüşü

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivalinin ikinci gününde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yüzbinlerce kişi, festival için ünlü tatil merkezi Çeşme'ye akın etti.

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen 13. Alaçatı Ot Festivali, bu yıl "Öz'e Dönüş" konseptiyle gerçekleştiriliyor. Stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, yemek yapım atölyeleri ve konserler, bu yılda yüzbinlerce kişinin festival için Alaçatı'ya akın etmesine neden oldu.

Öte yandan festivalin kortej yürüyüşü Alaçatı Çamlık yoldan başladı. Yöresel kıyafetler, süslenen araçlarla ve bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Korteje; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, sivil toplum örgütleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne; turistik otellerin animasyon ekipleri, Çeşme Belediyesi Kadın Efeler Grubu, Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubu da renk kattı. Festival ziyaretçileri de, renkli görüntüler oluşturan korteji cep telefonları ile kaydetti.

"İnsanlara farklı etkinlikler sunuyoruz"

Kortej yürüyüşünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Turizmcilerimiz memnun, 9 günlük bir bayram tatilinden sonra olmuş olmasına rağmen kalabalık çok güzel. İnsanlara farklı etkinlikler sunuyoruz. Bu yıl ilk defa Alaçatı'da, normalde etkinlik alanı olmayan farklı alanlara etkinlikler koyduk. İlk defa bu sene sokak sanatçılarımız performans sergiliyor. Birkaç tane etkinlik noktası oluşturduk" dedi.

"Hedefimiz; önceki yılların üzerine koyarak ilerlediğimiz bir festival olması"

Alaçatı'daki esnafında festivalden tıpkı yerli üreticiler gibi yararlanabilmesini istediklerini dile getiren Denizli, şöyle devam etti:

"Bu sene konseptimiz öze dönüş. Bunun böyle olmasına seçimden önce şubat ayında karar verdik. Bunun nedeni festivalin ruhunun son yıllarda eskisi gibi olmadığının sık sık vurgulanması. Katılımcılar bunu dile getirdi. Yerli üreticilerimizi ön plana çıkardığımız sadece Çeşme'nin, Alaçatı'nın değil bölgemizin kültürünün geleneklerinin tanıtıldığı bir festivale dönüşmesi için elimizden geleni yaptık. Aynı zamanda eğlenceleri de bununla özdeşleştirdik. Hedefimiz; önceki yılların üzerine koyarak ilerlediğimiz bir festival olması. Aldığımız geri dönüşler, bunu büyük oranda başardığımızı gösteriyor. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak seçim sürecinde bu festivali planlarken bile heyecanımız ikiye katlandı, çünkü festivallerde kadının farkını ortaya koymak en büyük hedefimdi. Katılımcılardan olumlu dönüşler alıyor, gurur duyuyorum."