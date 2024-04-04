Zafer Algöz'ün 24 gün arayla ikinci acı günü - Son Dakika
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Zafer Algöz'ün 24 gün arayla ikinci acı günü

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Burhaniye'de toprağa verildi. Algöz'ün annesinin ölümünden 24 gün sonra, babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti. Tören Burhaniye Koca Cami'de düzenlendi.

04.04.2024 16:41  Güncelleme: 16:54
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Zafer Algöz'ün 24 gün arayla ikinci acı günü

Oyuncu Zafer Algöz'ün babası Burhaniye'de toprağa verildi

BALIKESİR - Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün annesinin ölümünden 24 gün sonra, 87 yaşında hayatını kaybeden babası Cevdet Algöz Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybeden Algöz için, Burhaniye Koca Cami'de tören düzenlendi. 24 gün önce vefat eden annesi Güner Algözün ardından babasını kaybeden Zafer Algöz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Algöz'ün cenazesine oyuncu Zafer Algöz'ün sanatçı dostları Erkan Can, Bülent Şakrak, Hüsnü Şenlendirici, Can Yımaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün babası, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi. Algöz'ün 24 gün arayla vefat eden anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zafer Algöz'ün 24 gün arayla ikinci acı günü - Son Dakika

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