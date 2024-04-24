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Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

Zeki Yiğit Danıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi

ANKARA - Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit Danıştay'ın yeniden başkanı seçildi.

Danıştay Başkanlığında mevcut başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görevinin sona ermesinin ardından seçime gidildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi.