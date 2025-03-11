Zeytinburnu'nda Komşu İle Emlakçı Arasında Şiddetli Tartışma

Zeytinburnu'nda komşu terörü yaşayan adam o anlattı

Servet Dağıeşen: "Gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum"

"Merdivenlerden beyzbol sopasıyla gelip defalarca güvenlik kameramı darp etmiş, parçalayıp, yere dökmüş, bıçakla kapıyı çizmiş, ben evde olsam beni öldürebilirdi"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda davalık olduğu üst komşusunun oğlu tarafından evinin güvenlik kamerası kırılan ve kapısı zarar gören Servet Dağıeşen, yaşadıklarını anlattı.

Olay, 4 Mart 2025 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emlakçı Servet Dağıeşen ile üst komşusu Zeynep A. (71), halı silkeleme meselesi yüzünden adliyelik oldular. Duruşma görüldüğü sırada Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), Dağıeşen'nin evinin önündeki güvenlik kamerasını kırıp bıçakla kapıyı çizdi. Bülent A., daha sonra kapıya mermi bıraktı. Eve döndüğünde durumu gören Dağıeşen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Savcılığa suç duyurusunda bulundum"

Yaşadığı anları anlatan Servet Dağıeşen, "Olayın kısaca sebebi halı silkelemesinden ötürü belediyeye şikayet ettiğim için zabıta ekipleri, ilk olarak adresine gelip kendini uyardığından dolayı şahsıma karşı husumet beslemiş ve gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş"

Kapısının önüne fişek bırakıldığını söyleyen Dağıeşen, "Hakkında ceza davaları açılmış, buna sinirlenerek oğlunu kışkırtıp üzerime saldı. Merdivenlerden beyzbol sopasıyla gelip defalarca güvenlik kameramı darp etmiş, parçalayıp, yere dökmüş, bıçakla kapıyı çizmiş, ben evde olsam beni öldürebilirdi. En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş, buradaki kabloları keserek olay yerinden ayrılmıştır" şeklinde konuştu.