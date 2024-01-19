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Zorlu kış şartlarında besicilerin 'kuzu' mesaisi - Son Dakika
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Zorlu kış şartlarında besicilerin 'kuzu' mesaisi

Erzincan'da soğukların etkili olduğu bugünlerde koyunların kuzulama dönemi başladı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığı için gece ağıllarda nöbet tutuyor. Kuzu ve oğlak doğumları, çetin geçen kış şartlarında besicilerin mesaisini arttırdı. Gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlayan besiciler, ölümleri en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu kış şartlarında besicilerin \'kuzu\' mesaisi
19.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 23:18
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Zorlu kış şartlarında besicilerin 'kuzu' mesaisi

-Koyunların kuzulama dönemi başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da soğukların etkili olduğu bugünlerde koyunların kuzulama dönemi başladı. Koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığı için gece ağıllarda nöbet tutuyor.

Kemah ve İliç ilçelerinde kar ve soğukların iyice hissedildiği bugünlerde başlayan koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Yetiştiriciler, kışın başlayan doğumlara dikkat edilmediği zaman birçok kuzunun telef olabileceğini belirtti. Ağıllarda küçükbaş hayvan yetiştiren Şavak aşiretinden küçükbaş hayvan yetiştiricileri, gün boyu yeni doğan kuzulara vakit harcadıklarını belirtti.

Ocak 15 gibi başlayıp mart ayına kadar devam edecek olan kuzu ve oğlak doğumları, besicilerin çetin geçen kış şartlarında mesaisini arttırdı. Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da da yeni doğan kuzuların başından bir an ayrılmayan çiftçiler, adeta kendi çocuklarına bakar gibi bakıyorlar. Geceleri nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyorlar. Ayrıca ikiz doğum yapan kuzulara anne sütü yetmediği için biberon ile destek sütü verilirken, aynı işlem doğumda annesi ölen kuzular için de uygulanıyor.

Geçimini küçükbaş yetiştiriciliğinden sağlayan Mecit Doğan, 7 gün 24 saat hayvanların başında durduğunu belirterek, "Gördüğünüz gibi küçükbaş hayvanla meşgulüz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaktayız. Ocak 15'den itibaren kuzu doğumları başladı. Aşağı yukarı Mart 15'e kadar doğumlar tamamlanmış olur. Sabahları saat 6, 6 buçuk gibi işimize başlıyoruz. Kuzu emzirme ve daha sonra üç öğün çeşitli yemlerle hayvanları besliyoruz. Akşam 7-8 gibi paydosumuz var ama bizim doğumlardan kaynaklı gece nöbetlerimiz oluyor. Geceleri doğum takibi yapıyoruz. Yani 7-24 bunun bekçiliğini yapmaktayız" dedi.

Oğlu Yakup Doğan ise kuzuların doğumundan sonra sağlıklı yetişmeleri için bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Doğan, geceleri de özellikle güç doğumlara yardımcı olduklarını belirterek, "Geceleri koyun doğurduğu zaman bazı koyunlar zorlanıyorlar ve bizler de saat başı, 2 saatte bir gelip koyunları kontrol edip, eğer öyle bir şey varsa yardımcı oluyoruz ve ayakta tutmaya çalışıyoruz koyunları" diye konuştu.

Öte yandan, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de bu aylarda doğan kuzuların ölümlerindeki oranı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Zorlu kış şartlarında besicilerin 'kuzu' mesaisi - Son Dakika


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