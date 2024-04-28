Zorlu mesai, günde 12 saat çalışan tarım işçileri 900 TL yevmiye elde ediyor - Son Dakika
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Genel

Zorlu mesai, günde 12 saat çalışan tarım işçileri 900 TL yevmiye elde ediyor

Hatay'ın Kumlu ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri, günde çift vardiya sisteminde 12 saat çalışarak ortalama 900 TL kazanç sağlıyorlar. Tarım işçileri, Nisan ayında bile 35 dereceyi geçen sıcaklıkta zorlu şartlarda çalışıyor. Kadınlar için ise tarlada çalışmak daha da zorlu bir deneyim oluyor. Bu zorlu mesaiyi yıllardır sürdüren işçiler, mevsimlik işçilikle geçimlerini sağlıyorlar.

28.04.2024 19:15
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Zorlu mesai, günde 12 saat çalışan tarım işçileri 900 TL yevmiye elde ediyor

HATAY - Şanlıurfa'dan Hatay'ın Kumlu ilçesine gelen mevsimlik işçiler, günde çift vardiya sisteminde 12 saat çalışarak ortalama 900 TL kazanç sağlıyorlar.

Hatay'ın bereketli topraklarında bir çok tarım ürünü yetişiyor. Binlerce insana ekmek kapısı olan bereketli topraklara bir çok ilden tarım işçileri geliyor. Baharın gelmesiyle Amik Ovası'nda başlayan soğan hasadı için Şanlıurfa'dan Hatay'ın Kumlu ilçesine de tarım işçileri göç etti. Zorlu şartlarda çalışmasını sürdüren tarım işçileri günde tek vardiya çalışarak 450 TL, çift vardiya sisteminde 12 saat çalışarak 900 TL kazanç sağlıyorlar. Tarım işçilerini en çok zorlayansa Nisan ayı olmasına rağmen 35 dereceyi geçen hava sıcaklığı oluyor.

Mevsimlik işçi olarak çalışmanın çok zor olduğunu dile getiren Süleyman Budak, "Biz mevsimlik işçi olarak Kumlu tarafında çalışmaya geliyoruz. Burada biz soğan hasadı yapıyoruz. Günün 12 saatini tarlada geçiriyoruz. Çok zor biz burada ailecek çalışıyoruz. Mevsimlik işçi olarak burada iş çok zor. Hava şimdi güzel serin esiyor ama gün sıcağının olduğu zamanlar çok kötü oluyor. Biz Kumlu'da 2 ay kadar kalıyoruz. Yevmiye soğanın kötü olmasından dolayı biraz düşük, ortalama 450 TL alıyoruz" dedi.

Tarlada çalışmanın kadınlar için çok daha zor söyleyen Çiğdem Karaçil, günde 2 vardiya çalışarak 900 TL gelir elde ettiğini belirterek "Soğan zamanı olduğu için Şanlıurfa'dan Kumlu'ya soğan hasat etmeye geldik. Yaklaşık 2 ay burada kalıyoruz. Soğan hasat etmek zor, kadınlar için çok daha zor. Günlük 10 dönüm hasat ediyorum. Bu işi yapıyoruz evde de çamaşır, bulaşık ve evi temizliyoruz. Yani kadınlar için daha zor. Sabah 5'ten gelip akşam 7 gibi gidiyoruz. Günlük yaklaşık 900 TL alıyoruz. Buraya ailecek geliyoruz. Havalar biraz daha ısındığında daha zor oluyor" şeklinde konuştu.

20 yıldır bu işte çalıştığını dile getiren Nusret Karaçil, "Biz Şanlıurfa'dan Kumlu'ya soğan hasadını yapmaya geldik. Bizim için çok zor bir iş yaklaşık 20 yıldır bu işe geliyoruz. Havalar ısındığında baya zorlanıyoruz. 1 ay sonra buradan Bursa'ya gideceğiz. Bursa'dan sonra Eskişehir'e gideceğiz. Aralık ayına kadar dışarıdayız sonra memlekete gidiyoruz. Memlekette 5 ay kalıp bu işe tekrar geliyoruz. Hayatımız artık bu iş oldu. Günlük yevmiye değişiyor, bazen çok az bazen de idare oluyor. Sabit bir yevmiye yok. Soğan hasadı gerçekten meşakkatli bir iş, güneş doğmadan geliyoruz, güneş batana kadar tarlada çalışıyoruz. Kumlu'da en fazla 2 ay kalıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hatay, Kumlu, Tarım, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Zorlu mesai, günde 12 saat çalışan tarım işçileri 900 TL yevmiye elde ediyor - Son Dakika

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