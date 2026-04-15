Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, "Mahalle Buluşmaları"Nı Yeşilyurt'tan Başlattı

15.04.2026 09:17  Güncelleme: 10:08
(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Mahalle Buluşmaları"nın ilkini Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Yeşilyurt Taziye Evi'nde düzenlenen buluşmada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Tutdere, talep ve önerileri dinledi.

Adıyaman Belediyesi'nin yeniden yapılanma sürecinde hayata geçirdiği park, taziye evi, kütüphane, kreş, muhtar evi ve afet lojistik odası gibi yatırımlarla mahallelerde kalıcı hizmetler üretmeye devam eden Tutdere, bu kez "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Yeşilyurt Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Tutdere'nin ev sahipliğinde Yeşilyurt Taziye Evi'nde gerçekleşen ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programa, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp, mahalle sakinleri ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantıda vatandaşlara hitap eden Tutdere, belediyeciliğin en zor ama en temel alanının altyapı olduğunu vurgulayarak, Adıyaman'ın geleceğini sağlam temeller üzerine kurduklarını söyledi. Geçici çözümler yerine kalıcı bir şehir inşa ettiklerini belirten Tutdere, şunları söyledi:

"Zoru seçtik: Önce altyapı, sonra yeni Adıyaman"

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri 'Hep doğrusu neyse onu yapacağız' dedik ve en zor işten başladık. Belediyecilikte en zor iş altyapıdır. Biz de zordan başladık. Şimdi adım adım şehrimizin tamamını yenileyerek Adıyaman'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Çünkü bir kentte altyapı yoksa, üstte yapılan işlerin kalıcı bir değeri olmaz. Bu nedenle şu anda altyapımızı güçlendiriyor, vana odalarıyla, skala sistemleriyle yeni bir şehir inşa ediyoruz."

Yeşilyurt'a yeni hizmetler vurgusu

Yeşilyurt Mahallesi'nde son dönemde hayata geçirilen yatırımlara da değinen Tutdere, mahallede önemli hizmetlerin birbiri ardına tamamlandığını belirtti. Tutdere, "Yeşilyurt'ta hem muhtarımızın gayreti hem de sizlerin desteğiyle belki de geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü adımlar atıyoruz. Yakın zamanda kreşimizin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Muhtarlık binamızı hizmete açtık. Tamamladığımız parkı da bayrama kadar halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Adıyaman Belediyesi, halkın belediyesidir"

Mahalle buluşmalarının temelinde katılımcı belediyecilik anlayışının bulunduğunu vurgulayan Tutdere, vatandaşların görüş, eleştiri ve taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi. Tutdere, "Artık Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir, birlikte yöneteceğiz dedik. Bugüne kadar da bu anlayışla hareket ettik. Sizler söyleyeceksiniz, biz dinleyeceğiz; eksiklerimizi birlikte görecek ve bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Biz buraya daha güvenli, depreme dirençli, çocuklarımız için daha huzurlu ve yaşanabilir bir kent kurmak için geldik" diye konuştu.

"Omuz omuza daha güçlü bir Adıyaman kuracağız"

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde vatandaş desteğinin belirleyici olduğunun altını çizen Tutdere, "24 aylık süreçte depreme, ekonomik zorluklara ve tüm olumsuzluklara rağmen önemli işler başardık. Bundan sonra da sizlerle birlikte daha güzel işler yapacağız. Kurumlar arası iş birliğiyle, halkımızın desteğiyle Adıyaman yaralarını saracak ve yeniden ayağa kalkacak. Siz şehrinize sahip çıktıkça, bu dayanışma büyüdükçe yeniden inşa süreci daha da hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Talepleri tek tek dinledi

Tutdere, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinledi. İmar, altyapı, planlama ve günlük yaşamı ilgilendiren başlıkların ele alındığı buluşmada ilgili birim müdürleri de vatandaşların sorularını not alarak değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar, mahallelerinde hayata geçirilen hizmetler ve sorunların çözümüne yönelik gösterilen ilgiden dolayı Tutdere'ye teşekkür etti. Mahalle sakinleri, halk buluşmalarının sürdürülmesinin hem sorunların doğrudan aktarılması hem de çözüm sürecinin hızlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
